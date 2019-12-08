2019-12-08T20:43:01+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Шайбами отметились Эдуард Гиматов и Владислав Картаев
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ проходила на Нефтехим Арене сегодня вечером, 8 декабря.

Первые два периода подопечные Николая Цулыгина провели активно. Несмотря на отсутствие явного преимущества, атаки «юлаевцев» были острее, чему у противника. Тем не менее на табло оставались нули – и не в последнюю очередь благодаря надежной игре вратарей обеих команд.

Самое интересное началось в заключительном отрезке матча. Уфимцы смогли воспользоваться численным преимуществом: шайбой с передачи Сошникова отметился Эдуард Гиматов – 0-1 на 45-й минуте. Гости не смогли удержать минимальный отрыв в счете, на 53-й минуте ворота «Салавата Юлаева» поразил Марат Хайруллин. Однако в этот вечер должны были победить именно игроки из столицы Башкирии. Владислав Картаев незадолго до завершения основного времени принял передачу Умарка и поставил точку во встрече – 1-2.

Сейчас «Салават Юлаев» занимает третье место в таблице «Востока» с 45 очками в активе. Впереди – выезд на дерби с казанским «Ак-Барсом». Встреча состоится 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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