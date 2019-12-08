В Башкирии рыбак насмерть переехал отдыхавшего на берегу мужчину

СЕГОДНЯ 20:35 2019-12-08T20:35:25+03:00

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Минувшим летом в Федоровском районе Башкирии произошел жуткий случай: отдыхавшего на берегу реки мужчину переехали на легковушке. На скамье подсудимых оказался 50-летний местный житель.

В начале июля осужденный вместе со своим приятелем отправился рыбачить на реку Ашкадар, близ деревни Ишмухаметово. Там он решил переставить автомобиль знакомого – Ладу Гранта. Сев за руль легковушки и тронувшись с места, он по собственной невнимательности и чудовищному стечению обстоятельств передним колесом наехал на лежавшего на земле мужчину. Тот уснул, будучи в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. После расследования инцидента правоохранители передали материалы в Стерлибашевский межрайонный суд, где мужчину, разумеется, признали виновным. Ему назначили наказания в виде ограничения свободы сроком на один год и семь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU