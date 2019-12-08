Охотники из Башкирии спасли лосенка от жуткой смерти на морозе

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-08T19:18:11+03:00

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В Бирском районе Башкирии охотники спасли лосенка со сломанной ногой.

Несчастное животное поздним вечером 3 декабря обнаружил егерь во время обхода леса. Молодой сохатый не мог сдвинуться с места из-за сильно поврежденной ноги. Следующим утром местные охотники совместно с сотрудниками республиканского Минэкологии, ветеринарной станции и Росгвардии организовали целую спасательную операцию.

Лосенка погрузили на носилки и протащили до сарая, где оставили на ночь. После этого животное решили перевезти в Чишминский район - там для него подготовлено специальное место, чтобы восстановить здоровье. Когда малыш оправится, его отпустят в естественную среду обитания.

Спасённый в Бирском районе лосенок будет жить на новом месте в Чишминском районе // 8.12.источник http://aoirrb.ru/2019/12/04/5587/ Руководителем Бирского райохототделения РОО "Ассоциация ОиР РБ" Десяткиным А.П. совместно с местными охотниками и сотрудниками Минэкологии РБ, Ветстанции и Росгвардии сегодня проведена первая часть операции по спасению лося сеголетка. После ночной передержки лосенка в сарае, утром его ждет переезд в Чишминский район в специально подготовленное ему место для восстановления здоровья и последующего выпуска в среду обитания. Спасибо всем принявшим участие в спасении лосенка.

ИСТОЧНИК KP.RU