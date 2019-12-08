2019-12-08T19:18:11+03:00
Общество

Охотники из Башкирии спасли лосенка от жуткой смерти на морозе

Животное не могло подняться из-за сломанной ноги [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Несчастное животное не могло сдвинуться с местаНесчастное животное не могло сдвинуться с места
Изменить размер текста:

В Бирском районе Башкирии охотники спасли лосенка со сломанной ногой.

Несчастное животное поздним вечером 3 декабря обнаружил егерь во время обхода леса. Молодой сохатый не мог сдвинуться с места из-за сильно поврежденной ноги. Следующим утром местные охотники совместно с сотрудниками республиканского Минэкологии, ветеринарной станции и Росгвардии организовали целую спасательную операцию.

Лосенка погрузили на носилки и протащили до сарая, где оставили на ночь. После этого животное решили перевезти в Чишминский район - там для него подготовлено специальное место, чтобы восстановить здоровье. Когда малыш оправится, его отпустят в естественную среду обитания.

Спасённый в Бирском районе лосенок будет жить на новом месте в Чишминском районе // 8.12.источник http://aoirrb.ru/2019/12/04/5587/ Руководителем Бирского райохототделения РОО "Ассоциация ОиР РБ" Десяткиным А.П. совместно с местными охотниками и сотрудниками Минэкологии РБ, Ветстанции и Росгвардии сегодня проведена первая часть операции по спасению лося сеголетка. После ночной передержки лосенка в сарае, утром его ждет переезд в Чишминский район в специально подготовленное ему место для восстановления здоровья и последующего выпуска в среду обитания. Спасибо всем принявшим участие в спасении лосенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик»
В Башкирии рыбак насмерть переехал отдыхавшего на берегу мужчину
В Уфа мужчина после посещения торгового центра лишился золотой цепочки и 65 тысяч рублей
В Уфе неизвестного мужчину сбили насмерть прямо у торгового центра
Борис Гребенщиков даст в уфимском торговом центре бесплатный концерт
Для уфимцев организуют ярмарку вакансий
Юрий Шевчук рассказал, с чем у него ассоциируется Уфа и Башкирия
Погода в Башкирии на завтра, 9 декабря
Молодая уфимка набросилась на зрелого любовника с ножом
МЧС Башкирии предупреждает жителей о гололеде и тумане
В одном из районов Уфы на следующей неделе отключат холодную воду
На трассе в Башкирии водитель за рулем «десятки» насмерть сбил велосипедиста
«Это большая победа для всех нас»: Радий Хабиров поделился итогами антиалкогольной политики в Башкирии
Спустя 2,5 года Элвин Грей помирился с Салаватом Фатхетдиновым
«Обо всем рассказал знакомым»: житель Башкирии, расчленивший своего брата, выдал себя сам
Стало известно, какая погода будет в начале рабочей недели в Башкирии
Жильцы многоэтажки в Уфе переплатили за отопление 2,5 млн рублей
После студенческого бунта в Башкирии уволят директора колледжа
В Башкирии свернули поиски 17-летнего парня, пропавшего неделю назад
Глава Бурзянского района Башкирии покинул свой пост
Житель Башкирии торговал «паленым» алкоголем прямо из машины
Рыбак из Башкирии чуть не стал добычей стаи волков
Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Башкирии