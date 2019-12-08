В Уфа мужчина после посещения торгового центра лишился золотой цепочки и 65 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-08T18:21:20+03:00

Через несколько минут после кражи мужчина давал показания полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Посещение торгового центра в Уфе для жителя Стерлитамака обернулось кражей драгоценной цепочки и 65 тысяч рублей.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, вечером 3 декабря 39-летний мужчина зашел в один из ТЦ на проспекте Октября, когда к нему подошел неизвестный. Мошенник под предлогом обмена (какого именно, не уточняется) забрал у своей жертвы золотую цепочку и 64,4 тысячи рублей. Не успел потерпевший оглянуться, как злоумышленника и след простыл.

Через несколько минут мужчина вызвал полицейских и рассказал им о случившемся. По информации собеседника, камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU