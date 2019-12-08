2019-12-08T18:21:20+03:00
Происшествия

В Уфа мужчина после посещения торгового центра лишился золотой цепочки и 65 тысяч рублей

Мошенник обвел жертву вокруг пальца за считанные секунды
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Через несколько минут после кражи мужчина давал показания полицейскимЧерез несколько минут после кражи мужчина давал показания полицейскимФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Посещение торгового центра в Уфе для жителя Стерлитамака обернулось кражей драгоценной цепочки и 65 тысяч рублей.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, вечером 3 декабря 39-летний мужчина зашел в один из ТЦ на проспекте Октября, когда к нему подошел неизвестный. Мошенник под предлогом обмена (какого именно, не уточняется) забрал у своей жертвы золотую цепочку и 64,4 тысячи рублей. Не успел потерпевший оглянуться, как злоумышленника и след простыл.

Через несколько минут мужчина вызвал полицейских и рассказал им о случившемся. По информации собеседника, камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе неизвестный погиб под колесами легковушки
Борис Гребенщиков даст в уфимском торговом центре бесплатный концерт
Для уфимцев организуют ярмарку вакансий
Юрий Шевчук рассказал, с чем у него ассоциируется Уфа и Башкирия
Погода в Башкирии на завтра, 9 декабря
Молодая уфимка набросилась на зрелого любовника с ножом
МЧС Башкирии предупреждает жителей о гололеде и тумане
В одном из районов Уфы на следующей неделе отключат холодную воду
На трассе в Башкирии водитель за рулем «десятки» насмерть сбил велосипедиста
«Это большая победа для всех нас»: Радий Хабиров поделился итогами антиалкогольной политики в Башкирии
Спустя 2,5 года Элвин Грей помирился с Салаватом Фатхетдиновым
«Обо всем рассказал знакомым»: житель Башкирии, расчленивший своего брата, выдал себя сам
Стало известно, какая погода будет в начале рабочей недели в Башкирии
Жильцы многоэтажки в Уфе переплатили за отопление 2,5 млн рублей
После студенческого бунта в Башкирии уволят директора колледжа
В Башкирии свернули поиски 17-летнего парня, пропавшего неделю назад
Глава Бурзянского района Башкирии покинул свой пост
Житель Башкирии торговал «паленым» алкоголем прямо из машины
Рыбак из Башкирии чуть не стал добычей стаи волков
Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Башкирии