В Уфа мужчина после посещения торгового центра лишился золотой цепочки и 65 тысяч рублей
Посещение торгового центра в Уфе для жителя Стерлитамака обернулось кражей драгоценной цепочки и 65 тысяч рублей.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, вечером 3 декабря 39-летний мужчина зашел в один из ТЦ на проспекте Октября, когда к нему подошел неизвестный. Мошенник под предлогом обмена (какого именно, не уточняется) забрал у своей жертвы золотую цепочку и 64,4 тысячи рублей. Не успел потерпевший оглянуться, как злоумышленника и след простыл.
Через несколько минут мужчина вызвал полицейских и рассказал им о случившемся. По информации собеседника, камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU