2019-12-08T17:35:18+03:00
Происшествия

В Уфе неизвестный погиб под колесами легковушки

Смертельное ДТП случилось на улице Пугачева
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На месте происшествия работают три экипажа ГИБДДНа месте происшествия работают три экипажа ГИБДДФото: Эльвина АПАРИНА
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В Уфе насмерть сбили человека. ДТП с летальным исходом произошло сегодня, 8 декабря, около часа назад на улице Пугачева, рядом с гипермаркетом. По предварительной информации, под колесами Daewoo Matiz погиб мужчина. Сейчас полицейские устанавливают его личность.

На месте происшествия работают три экипажа ГИБДД. На участке, где произошел трагический инцидент, нет пешеходного перехода. Не исключено, что мужчина пытался пересечь проезжую часть там, где это запрещено. Основную версию произошедшего после разбирательства сообщат в городской госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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