Борис Гребенщиков даст в уфимском торговом центре бесплатный концерт

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-08T16:52:35+03:00

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В столицу Башкирии приедут Борис Гребенщиков и его группа «Аквариум», чтобы выступить на сцене «Огней Уфы». Однако перед этим, 9 декабря, музыканты дадут бесплатный концерт в торговом центре Гостиный двор.

Напомним, почти три года назад, в феврале 2017-го, одна из старейших отечественных рок-групп уже радовала уфимских фанатов спонтанным выступлением в ГД. Только время тогда была выбрано не совсем удачно – 12:00, – из-за чего посетителей было немного. На этот раз открытый концерт состоится в 21:00, в связи с чем ожидается аншлаг.

ИСТОЧНИК KP.RU