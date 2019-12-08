2019-12-08T16:24:10+03:00
Общество

Для уфимцев организуют ярмарку вакансий

Мероприятие состоится на следующей неделе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба уфимской администрациифото: пресс-служба уфимской администрации
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Уфимский Центр занятости населения на следующей неделе проведет ярмарку вакансий. Об этом сообщает городская администрация.

Мероприятие состоится 12 декабря. На ярмарке предложат вакансии по направлению коммунальных, социальных и персональных услуг и охранной деятельности: водитель, грузчик, дворник, мойщик посуды, повар, плотник, слесарь, уборщик, электрик.

Посетителям ярмарки расскажут о текущей ситуации на рынке труда. Помимо этого, организаторы обещают провести компьютерную диагностику и консультации по профориентации и разъяснить правовые вопросы в сфере занятости.

Ярмарка пройдет по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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