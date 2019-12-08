Для уфимцев организуют ярмарку вакансий
Уфимский Центр занятости населения на следующей неделе проведет ярмарку вакансий. Об этом сообщает городская администрация.
Мероприятие состоится 12 декабря. На ярмарке предложат вакансии по направлению коммунальных, социальных и персональных услуг и охранной деятельности: водитель, грузчик, дворник, мойщик посуды, повар, плотник, слесарь, уборщик, электрик.
Посетителям ярмарки расскажут о текущей ситуации на рынке труда. Помимо этого, организаторы обещают провести компьютерную диагностику и консультации по профориентации и разъяснить правовые вопросы в сфере занятости.
Ярмарка пройдет по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU