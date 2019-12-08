2019-12-08T15:31:05+03:00
Общество

Юрий Шевчук рассказал, с чем у него ассоциируется Уфа и Башкирия

Фронтмен ДДТ вспомнил вкус детства
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот записи интервью "Вести-Башкортостан"фото: скриншот записи интервью "Вести-Башкортостан"
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Лидер культовой российской группы ДДТ Юрий Шевчук после второго концерта в столице республики рассказал, с чем у него ассоциируется Уфа и Башкирия. В частности, музыкант вспомнил излюбленный вкус с детства – речь идет о национальных блюдах.

– Мне сегодня подарили башкирские пироги. Для меня это очень важно. Этот вкус я обожаю: когда немножко мяса, риса, изюма – и все это в тесте с яйцом. Это прекрасно. Вак беляши люблю. Хлеб, баранина, кумыс – это Башкирия, да. Все это любимое. – сказал Шевчук в интервью телепрограмме «Вести Башкортостан».

Продолжая тему молодости, музыкант вспомнил, как непродолжительное время работал сельским учителем и пас коров: «Это деревня Муртазино- там наша родня, мама оттуда родом. Дед мой Акрам, мама Фаина Акрамовна. Так что я был причастен к сельскому хозяйству» – поделился Шевчук.

Напомним, символ российского рока на днях приехал в Уфу, где дал два акустических концерта. Перед его выступлением в ГКЗ «Башкортостан» случилось ЧП – затопило сцену. К счастью, это не помешало Шевчуку порадовать уфимских поклонников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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