Погода в Башкирии на завтра, 9 декабря
Первый день рабочей недели в Башкирии ознаменуется дождем со снегом и относительным теплом. Уточненный прогноз на завтра, 9 декабря, дали синоптики Башгдиромета.
Местами в республики выпадут небольшие осадки в виде дождя, снега и мороси. Автодороги и тротуары покроет гололедом. Скорость юго-западного и южного ветра останется на умеренном уровне.
Температура воздуха этой ночью составит -3, -8°, при прояснениях подморозит до -14°. Днем воздух немного прогреется: +1, -4°.
Напомним, повышение температурного фона в республике связано с активным теплым фронтом, который вместе с тем усугубляет погодные условия в связи с выпадением мокрого снега. Со следующей недели интенсивность атмосферных явлений уменьшится. В ближайшие сутки, согласно предупреждению МЧС, Башкирию накроет туманом.
ИСТОЧНИК KP.RU