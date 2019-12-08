Погода в Башкирии на завтра, 9 декабря

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-08T15:18:17+03:00

Начало недели в Башкирии будет теплым

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Первый день рабочей недели в Башкирии ознаменуется дождем со снегом и относительным теплом. Уточненный прогноз на завтра, 9 декабря, дали синоптики Башгдиромета.

Местами в республики выпадут небольшие осадки в виде дождя, снега и мороси. Автодороги и тротуары покроет гололедом. Скорость юго-западного и южного ветра останется на умеренном уровне.

Температура воздуха этой ночью составит -3, -8°, при прояснениях подморозит до -14°. Днем воздух немного прогреется: +1, -4°.

Напомним, повышение температурного фона в республике связано с активным теплым фронтом, который вместе с тем усугубляет погодные условия в связи с выпадением мокрого снега. Со следующей недели интенсивность атмосферных явлений уменьшится. В ближайшие сутки, согласно предупреждению МЧС, Башкирию накроет туманом.

ИСТОЧНИК KP.RU