2019-12-08T14:58:57+03:00
Происшествия

Молодая уфимка набросилась на зрелого любовника с ножом

Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В отношении женщины возбудили уголовное делоВ отношении женщины возбудили уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе женщина, защищаясь от побоев, пырнула ножом своего любовника. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все произошло в ночь на 5 декабря.

В тот день в общей квартире пара устроила себе небольшое застолье с обильным количеством спиртного. Разумеется, до добра это не довело. В какой-то момент между влюбленным вспыхнул словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство. 48-летний мужчина с кулаками набросился на 33-летнюю сожительницу. Та в свою очередь схватила со стола нож и ударила им в живот нападавшего.

Опомнившись, женщина вызвала «скорую». В пятом часу утра раненый попал на операционный стол одной из городских клиник. К счастью, врачам удалось его спасти.

Уфимку задержали и доставили в отдел полиции. Там она дала признательные показания, после чего ее отпустили под подписку о невыезде. В отношении нее местный СК возбудил уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». К слову, ранее, в 2017 году женщину уже привлекали к уголовной ответственности, причем сразу по двум статьям: «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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