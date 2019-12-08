2019-12-08T13:05:17+03:00
Общество

В одном из районов Уфы на следующей неделе отключат холодную воду

«Уфаводоканал» опубликовал график работ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимцев предупредили о плановом отключении холодной водыУфимцев предупредили о плановом отключении холодной воды
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На следующей неделе жители нескольких домов в Советском районе Уфы останутся без холодной воды. Соответствующий график опубликовал «Уфаводоканал».

Во вторник, 10 октября, из-за плановых работ в центре города холодную воду в период с 10:30 до 18:30 отключат в жилых домах по адресам ул. Революционная 7/1, 7/2, 154, 201/4, 207, 213-215, ул. Пионерская, 133, 148-150 и ул. Акмолинская, 61.

На следующий день, 11 октября, только горячая вода будет течь из кранов в домах на Комсомольской, 14, 16 и 17. Холодного водоснабжения здесь не будет с 10:30 до 18:30.

Нелегко придется сотрудникам нескольких организаций на Пархоменко 61, 153, 155, 155а и 156/3. По этим адресам подачу холодной воды перекроют с 10:30 12 декабря до 8:30 13 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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