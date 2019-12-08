2019-12-08T12:19:48+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии водитель за рулем «десятки» насмерть сбил велосипедиста

Погибший шел в попутном с легковушкой направлении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

В Туймазинском районе Башкирии насмерть сбили велосипедиста. О смертельном ДТП с участием пешехода сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

По данным дорожного ведомства, инцидент произошел вчера вечером, 7 декабря, на 32 километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. 38-летний местный житель за рулем вазовской «десятки» сбил 56-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте ДТП.

Водитель рассказал сотрудникам госавтоинспекции, что погибший шел пешком с велосипедом в попутном с легковушкой направлении. На одежде пешехода не было светоотражающих элементов – автомобилист попросту не заметил его на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС Башкирии предупреждает жителей о гололеде и тумане
В одном из районов Уфы на следующей неделе отключат холодную воду
«Это большая победа для всех нас»: Радий Хабиров поделился итогами антиалкогольной политики в Башкирии
Спустя 2,5 года Элвин Грей помирился с Салаватом Фатхетдиновым
«Обо всем рассказал знакомым»: житель Башкирии, расчленивший своего брата, выдал себя сам
Стало известно, какая погода будет в начале рабочей недели в Башкирии
Жильцы многоэтажки в Уфе переплатили за отопление 2,5 млн рублей
После студенческого бунта в Башкирии уволят директора колледжа
В Башкирии свернули поиски 17-летнего парня, пропавшего неделю назад
Глава Бурзянского района Башкирии покинул свой пост
Житель Башкирии торговал «паленым» алкоголем прямо из машины
Рыбак из Башкирии чуть не стал добычей стаи волков
Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Башкирии