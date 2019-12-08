На трассе в Башкирии водитель за рулем «десятки» насмерть сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-08T12:19:48+03:00

Погибший шел в попутном с легковушкой направлении

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В Туймазинском районе Башкирии насмерть сбили велосипедиста. О смертельном ДТП с участием пешехода сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

По данным дорожного ведомства, инцидент произошел вчера вечером, 7 декабря, на 32 километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. 38-летний местный житель за рулем вазовской «десятки» сбил 56-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте ДТП.

Водитель рассказал сотрудникам госавтоинспекции, что погибший шел пешком с велосипедом в попутном с легковушкой направлении. На одежде пешехода не было светоотражающих элементов – автомобилист попросту не заметил его на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU