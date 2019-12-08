«Это большая победа для всех нас»: Радий Хабиров поделился итогами антиалкогольной политики в Башкирии

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-08T11:40:16+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров поделился итогами антиалкогольной политики, которую местные власти проводят с начала 2019 года. Согласно статистике, меры по ограничению продажи спиртного дали результат: смертность от отравления алкоголем в республике уменьшилась на 70,6% – до 0,5 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 4,6 случаев.

– Даже в соседних регионах показатель смертности в два раза больше по сравнению с нашим. Это означает, что все ограничения по продаже алкоголя по праздникам и рейды по ликвидации точек продажи нелегального алкоголя сохранили в Башкирии жизни 47 человек. Это большая победа для всех нас и повод задуматься! – написал на своих страницах в соцсетях Хабиров.

По его данным, ограничительные меры в сфере продажи алкоголя одобрили «почти 70%» жителей Башкирии. Руководитель региона также отметил, что «те, кто пьет, тоже устали от такой жизни, а те, кто не пьет – устали от тех, кто выпивает вокруг».

– Алкоголь разрушает семьи, поэтому наши женщины говорят мне спасибо за то, что мы делаем в плане борьбы с зеленым змием. И это во всех районах и городах, куда я ездил, – добавил глава Башкирии.

В заключение Хабиров написал, что минутная эйфория от алкоголя не стоит ни одной человеческой жизни, а любая выпивка – это взятое в кредит хорошее настроение, которое впоследствии приходится отдавать с процентами.

Напомним, на законодательном уровне «трезвыми» датами в республике являются День знаний, День молодежи и дни проведения сабантуев в селах республики. Уже в конце декабря депутаты башкирского парламента намерены ввести ограничения на продажу алкоголя в дни новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU