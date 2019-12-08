2019-12-08T11:40:16+03:00
Общество

«Это большая победа для всех нас»: Радий Хабиров поделился итогами антиалкогольной политики в Башкирии

Смертность от отравления спиртным в республике уменьшилась на 70%
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Антиалкогольная политика в Башкирии принесла свои плодыАнтиалкогольная политика в Башкирии принесла свои плодыФото: Леонид ВАЛЕЕВ
Изменить размер текста:

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился итогами антиалкогольной политики, которую местные власти проводят с начала 2019 года. Согласно статистике, меры по ограничению продажи спиртного дали результат: смертность от отравления алкоголем в республике уменьшилась на 70,6% – до 0,5 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 4,6 случаев.

– Даже в соседних регионах показатель смертности в два раза больше по сравнению с нашим. Это означает, что все ограничения по продаже алкоголя по праздникам и рейды по ликвидации точек продажи нелегального алкоголя сохранили в Башкирии жизни 47 человек. Это большая победа для всех нас и повод задуматься! – написал на своих страницах в соцсетях Хабиров.

По его данным, ограничительные меры в сфере продажи алкоголя одобрили «почти 70%» жителей Башкирии. Руководитель региона также отметил, что «те, кто пьет, тоже устали от такой жизни, а те, кто не пьет – устали от тех, кто выпивает вокруг».

– Алкоголь разрушает семьи, поэтому наши женщины говорят мне спасибо за то, что мы делаем в плане борьбы с зеленым змием. И это во всех районах и городах, куда я ездил, – добавил глава Башкирии.

В заключение Хабиров написал, что минутная эйфория от алкоголя не стоит ни одной человеческой жизни, а любая выпивка – это взятое в кредит хорошее настроение, которое впоследствии приходится отдавать с процентами.

Напомним, на законодательном уровне «трезвыми» датами в республике являются День знаний, День молодежи и дни проведения сабантуев в селах республики. Уже в конце декабря депутаты башкирского парламента намерены ввести ограничения на продажу алкоголя в дни новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС Башкирии предупреждает жителей о гололеде и тумане
В одном из районов Уфы на следующей неделе отключат холодную воду
На трассе в Башкирии водитель за рулем «десятки» насмерть сбил велосипедиста
Спустя 2,5 года Элвин Грей помирился с Салаватом Фатхетдиновым
«Обо всем рассказал знакомым»: житель Башкирии, расчленивший своего брата, выдал себя сам
Стало известно, какая погода будет в начале рабочей недели в Башкирии
Жильцы многоэтажки в Уфе переплатили за отопление 2,5 млн рублей
После студенческого бунта в Башкирии уволят директора колледжа
В Башкирии свернули поиски 17-летнего парня, пропавшего неделю назад
Глава Бурзянского района Башкирии покинул свой пост
Житель Башкирии торговал «паленым» алкоголем прямо из машины
Рыбак из Башкирии чуть не стал добычей стаи волков
Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Башкирии