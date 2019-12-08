2019-12-08T10:02:16+03:00
Происшествия

«Обо всем рассказал знакомым»: житель Башкирии, расчленивший своего брата, выдал себя сам

Правоохранителям пришлось взять на экспертизу часть канализации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Житель Башкирии признался в убийстве двухлетней давностиЖитель Башкирии признался в убийстве двухлетней давности
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Стали известны подробности кровавой расправы жителя Башкирии над своим двоюродным братом. Как выяснилось, 34-летний житель Салавата сам выдал себя следователям, рассказав об убийстве знакомым. Напомним, на днях Артем признался в преступлении, которое совершил два года назад в Ленинградской области: он убил и расчленил родственника, а затем объявил его в розыск. Спустя некоторое время мужчину замучила совесть, и он собственноручно отрезал себе тестикулы.

– Он сам рассказал знакомым, как расправился с братом, об этом стало известно следователям. Они снова пришли с обыском в квартиру, где жил Антон. Там жили уже другие люди, они успели сделать ремонт, – передает собственный источник издания ufa1.ru

Тем не менее при тщательном осмотре правоохранители обнаружили следы крови погибшего. Чтобы провести экспертизу, им пришлось изъять часть канализации – подозреваемый, расчленив брата, спускал его части в слив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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