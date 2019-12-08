2019-12-08T09:36:55+03:00
Общество

Стало известно, какая погода будет в начале рабочей недели в Башкирии

В республике сохранится тепло
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня в Башкирии прогнозируется сильный ветерСегодня в Башкирии прогнозируется сильный ветер
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Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погоды на первые дни следующей недели. В республике сохранится тепло, но гололедица на дорогах никуда не денется.

Так, сегодня, 8 декабря, местами пройдет снег с дождем и морось. По Башкирии ожидается усиление юного ветра с порывами до 18 м/с. Днем столбик термометра покажет -3, +2°.

Завтра, 9 декабря, изменений в погоде не предвидится. Тот же снег с дождем, морось и гололед. Ветер станет чуть спокойней. Грядущей ночью температура воздуха составит -3, -8° (при прояснениях – до -14°). Днем потеплеет до +1, -4°.

Существенных осадков не прогнозируется во вторник, 10 декабря. Юго-западный ветер будет умеренным. В среднем по Башкирии немного похолодает: ночью -5, -10°, а днем -1, -6°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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