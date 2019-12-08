Жильцы многоэтажки в Уфе переплатили за отопление 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-08T08:50:44+03:00

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Жильцы дома по улице Комсомольской, 18 в Уфе переплатили за отопление более 2,5 млн рублей. Как оказалось, счетчик многоэтажки учитывал энергию располагающегося по соседству торгового центра.

Горожане, заметив переплату, написали совместное обращение в Госкомитет Башкирии по жилищному и строите тельному надзору. Сначала уфимцы предположили, что платят за магазины, кофейни и салоны, которые находятся в доме. Однако проверка ведомства показала, что дело обстоит иначе.

Как оказалось, к внутридомовой системе многоквартирного дома было подключено теплопринимающее устройство торгового центра, который располагался по соседству – на Казанской, 2. Именно из-за ТЦ жильцам многоэтажки пришлось платить сверх полагающейся нормы.

В отношении управляющей организации сотрудники Госкомитета составили административный протокол. После перерасчета в ноябре жильцам вернули 2 млн 616 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU