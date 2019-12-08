После студенческого бунта в Башкирии уволят директора колледжа

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-08T08:04:01+03:00

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В городе Стерлитамаке после бунта студентов Башкирского республиканского колледжа культуры и искусств уволят директора учебного учреждения Наталью Вагапову. Об этом сообщил депутат Госсобрания Дмитрий Чувилин на своей странице в Facebook.

– Деятельностью директора колледжа искусств заинтересовались правоохранительные и надзорные ведомства, а также наше правительство. Сегодня стало известно, что после проведенной работы, трудовой договор с директором будет расторгнут, – написал Чувилин.

Напомним, студенты взбунтовались в конце октября. Они протестовали против увольнения учительницы по математике и по совместительству замдиректора по воспитательной работе Алии Асмандияровой. Женщину уволили после того как 7 октября в лесопосадке было обнаружено тело 17-летнего учащегося колледжа. Молодой человек лежал с мешком на голове, а рядом были разбросаны тюбики клея.

Впрочем, не сам протест стал поводом для снятия с должности Вагаповой. В колледже ранее имело место злоупотребление полномочиями, на что обратил внимание местный Следком. Ведомство возбудило соответствующее уголовное дело.

– Преступление заключается в том, что четырем сотрудникам колледжа директор Вагапова начисляла премии свыше максимального размера повышающего коэффициента, ущерб бюджету составил около 280 тысяч рублей. При этом, по сложившемуся у нас впечатлению, сотрудники получали эти средства лишь по бумаге, на самом деле их получала Вагапова, – добавил депутат башкирского парламента.

По словам Чувилина, этими средствами руководитель учебного заведения оплачивала «бесконечные заграничные путешествия».

ИСТОЧНИК KP.RU