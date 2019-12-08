В Башкирии свернули поиски 17-летнего парня, пропавшего неделю назад

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-08T07:27:30+03:00

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В Башкирии прекратили поиски 17-летнего Марка Г. из Белебея. Юноша ушел из дома больше недели назад, 29 ноября. Накануне вечером, 7 декабря, волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили, что пропавшего был найден. Он жив, и с ним все в порядке. Где именно удалось обнаружить подростка, не уточняется.

Напомним, Марк уже не первый раз беспокоит своих родственников внезапным исчезновением. Как ранее сообщала «Комсомолка», о его пропаже также заявляли 28 сентября. Судя по странице в соцсетях, парень любит проводить время в столице Башкирии – возможно, в обоих случаях его нашли именно там.

ИСТОЧНИК KP.RU