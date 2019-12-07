2019-12-07T19:07:49+03:00
Происшествия

Житель Башкирии торговал «паленым» алкоголем прямо из машины

У него изъяли 18,5 литров спиртосодержащей жидкости
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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В Ишимбае задержали 35-летнего мужчину, торговавшего загадочным алкогольным напитком. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, он продавал «паленый» товар на улице Стахановской, причем прямо из салона своей «Лады Гранта». При обыске машины полиция изъяла 18,5 литров спиртосодержащей жидкости. Из чего состоит эта гремучая смесь, установит экспертиза.

На продавца завели административное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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