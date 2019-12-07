В Уфе неизвестные раскрасили скульптуры в парке им. Якутова

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-07T15:01:10+03:00

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Уфимцев, прогуливавшихся накануне по парку им. Якутова, ждал сюрприз. Привычные белые арт-объекты, размещенные вдоль аллей парка, оказались расписаны неизвестными. Некие горожане, вероятно, преследуя целью очеловечить скульптуры, раскрасили им руки и ноги в желтый цвет. Результаты их работы горожане засняли и выложили в соцсети.

- Ну вот, color добавился, стало гораздо красивее! - написал под фото уфимец Антон Г.

С ним согласились и другие горожане, мол, "в цвете же интереснее смотрится".

Однако коммунальные службы художественного порыва вандалов не оценили. Они намерены вернуть объектам первоначальный вид. По информации агентства "Башинформ", сейчас скульптуры активно отмывают.

Напомним, эти статуи уже не первый раз становятся предметом обсуждения в соцсетях. Само их появление вызвало шквал недовольства со стороны общественности. Арт-объекты называли кустарными и просили убрать их. Тогда власти заверили горожан, что статуи временные и в дальнейшем их могут заменить.

Фото: Instagram/antongorbachev11

ИСТОЧНИК KP.RU