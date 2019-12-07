Общежитие цирка в Уфе превратят в отель

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-07T16:46:12+03:00

Росгосцирк намеревается поступить так с общежитиями во многих городах страны

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Общежитие уфимского цирка превратится в отель "Арена". Аналогичная судьба по воле Росгосцирка ждет цирковые общежития по всей стране.

Реконструкция пятиэтажного здания должна начаться в следующем году. Как сообщает РБК-Уфа, в общежитии, рассчитанном на 212 жителей, сейчас проживает 110 человек, в основном это работники регионального минкульта. Что с ними будет после реновации, в руководстве цирка пока сказать не могут.

Отмечается, что Росгосцирк планирует создать 17 гостиниц по всей стране на базе общежитий. Для этого потребуется 1,44 млрд руб., которые должен выделить федеральный бюджет и частный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU