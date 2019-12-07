2019-12-07T13:12:44+03:00
Общество

Радий Хабиров встретился с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком

Музыкант приехал в Уфу, чтобы дать два концерта
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Доме республики с бессменным лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. В пресс-службе руководителя региона рассказали, что Радий Хабиров и фронтмен ДДТ обсудили в неформальной обстановке проблемы развития гражданского общества и культуры. В разговоре они коснулись и творческих планов музыкального коллектива.

Напомним, музыкант приехал в Уфу, чтобы дать два акустических концерта. Один из них уже состоялся, хотя планам едва не помешало ЧП: сцену концертного зала "Башкортостан" затопило накануне выступления. Тем не менее последствия инцидента успели устранить к началу мероприятия.

- На концерте в зале Башкорстан встретились старые друзья: Юра Федосов, Геннадий Родин и Юрий Шевчук. 40 лет назад эти люди начинали ДДТ в этом здании, тогда ДК Нефтяник. Гитару Рустэма Асанбаева, первого гитариста ДДТ, передали группе, - прокомментировали первый концерт в Уфе музыканты в своем "Инстаграме". Второе выступление должно состояться сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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