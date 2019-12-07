2019-12-07T15:51:05+03:00
Общество

В Уфе откроют два десятка елочных базаров

Места из размещения назвали в мэрии Уфы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Власти Уфы рассказали, где в этом году будут работать столичные елочные базары. Список из двух десятков адресов появился на сайте мэрии. В администрации Уфы уточнили, что горожане также смогут приобрести елки на 102 площадках в торговых комплексах и на сельхозярмарках.

Список официальных елочных базаров:

- улица Правда, рядом с домом №21 (около ТК "Алтын");

- рядом с ТСК "Юрматы" в Инорсе;

- рядом с домом №9 по ул. Менделеева (остановка "Аптека");

- рядом с домом 10/1 по ул. Мубарякова (остановка "Школа МВД");

- между домами 5/5 и 7 по ул. Рабкоров;

- возле дома №16 по ул. Степана Кувыкина (около ТК "Кувыкинский");

- возле дома №326 по ул. Ахметова (напротив ТСК "Заречный");

- на пересечении улиц Гафури и Пушкина;

- рядом с домом №14 по ул. Академика Королева;

- возле дома №17 по ул. Максима Рыльского (около ТСК "Гагаринский");

- на площади перед Дворцом Спорта;

- рядом с домом №44 по ул. Рихарда Зорге;

- возле дома №36 по ул. Гагарина (около ТСК "Корсо");

- рядом с домом №42 по ул. Гагарина;

- возле дома №23 по бульвару Ибрагимова;

- возле дома №102 по ул. Ленина;

- возле дома №171 по ул. Менделеева (бывший ТК "Менделеевский");

- между домами №187 и 193 по ул. Менделеева;

- возле дома №21 по проспекту Октября (остановка "ул. им. города Галле");

- возле остановки "Спортивная" по четной стороне проспекта Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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