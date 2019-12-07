В Уфе откроют два десятка елочных базаров
Власти Уфы рассказали, где в этом году будут работать столичные елочные базары. Список из двух десятков адресов появился на сайте мэрии. В администрации Уфы уточнили, что горожане также смогут приобрести елки на 102 площадках в торговых комплексах и на сельхозярмарках.
Список официальных елочных базаров:
- улица Правда, рядом с домом №21 (около ТК "Алтын");
- рядом с ТСК "Юрматы" в Инорсе;
- рядом с домом №9 по ул. Менделеева (остановка "Аптека");
- рядом с домом 10/1 по ул. Мубарякова (остановка "Школа МВД");
- между домами 5/5 и 7 по ул. Рабкоров;
- возле дома №16 по ул. Степана Кувыкина (около ТК "Кувыкинский");
- возле дома №326 по ул. Ахметова (напротив ТСК "Заречный");
- на пересечении улиц Гафури и Пушкина;
- рядом с домом №14 по ул. Академика Королева;
- возле дома №17 по ул. Максима Рыльского (около ТСК "Гагаринский");
- на площади перед Дворцом Спорта;
- рядом с домом №44 по ул. Рихарда Зорге;
- возле дома №36 по ул. Гагарина (около ТСК "Корсо");
- рядом с домом №42 по ул. Гагарина;
- возле дома №23 по бульвару Ибрагимова;
- возле дома №102 по ул. Ленина;
- возле дома №171 по ул. Менделеева (бывший ТК "Менделеевский");
- между домами №187 и 193 по ул. Менделеева;
- возле дома №21 по проспекту Октября (остановка "ул. им. города Галле");
- возле остановки "Спортивная" по четной стороне проспекта Октября.
ИСТОЧНИК KP.RU