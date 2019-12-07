В Башкирии водитель "Чери" разбился насмерть, врезавшись в ограду моста
Около пяти утра субботы, 7 декабря, в Балтачевском районе Башкирии случилась смертельная авария. 25-летний водитель "Чери" ехал по дороге Тутагачево - Шавьяды. На шестом километре дороги машина на полной скорости влетела в ограду моста.
В ГИБДД Башкирии рассказали, что удар был настолько сильным, что водитель погиб на месте. Его 24-летний пассажир получил множество ушибов, ему оказывают помощь в больнице.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, что это уже вторая смертельная авария за сутки. Ранее в Дуванском районе в столкновении двух иномарок погибли три человека, включая 8-летнего ребенка.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU