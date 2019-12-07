В Башкирии водитель "Чери" разбился насмерть, врезавшись в ограду моста

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-07T14:03:36+03:00

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Около пяти утра субботы, 7 декабря, в Балтачевском районе Башкирии случилась смертельная авария. 25-летний водитель "Чери" ехал по дороге Тутагачево - Шавьяды. На шестом километре дороги машина на полной скорости влетела в ограду моста.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что удар был настолько сильным, что водитель погиб на месте. Его 24-летний пассажир получил множество ушибов, ему оказывают помощь в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что это уже вторая смертельная авария за сутки. Ранее в Дуванском районе в столкновении двух иномарок погибли три человека, включая 8-летнего ребенка.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU