Родители погибшего в детском лагере в Башкирии школьника получат миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-07T11:26:59+03:00

Хотя подросток и не был оформлен как работник лагеря, наличие трудовых отношений удалось доказать в суде

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Родители 15-летнего подростка, погибшего этим летом в бирском лагере "Чайка", получат страховую выплату в один миллион рублей. По информации Гострудинспекции региона, это стало возможно после внесения изменений в федеральный закон. Теперь все родители, потерявшие работавших детей, могут рассчитывать на подобную компенсацию.

- С парнем не был оформлен трудовой договор, но через суд удалось доказать наличие с ним трудовых отношений, - пояснил начальник отдела охраны труда Гострудинспекции Азамат Салихов.

Трагедия, напомним, случилась 2 июня. Только окончивший восемь классов подросток решил устроиться в лагерь на летнюю подработку. В тот день на мальчика упал шестиметровый металлический флагшток. Травма головы оказалась смертельной, врачи не успели ничем помочь юноше. Позже прокурорская проверка выявила в лагере множество недочетов и инициировала возбуждение уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU