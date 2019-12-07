2019-12-07T08:51:00+03:00
Общество

В Башкирии закрыли сбор средств для больной лейкозом матери двоих детей

Сейчас женщина готовится к очередному курсу лечения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Последние месяцы молодая мама из Башкирии Эльвира Конрад почти не покидала больниц. 26-летняя женщина борется с коварным недугом — лейкозом.

Болезнь проявилась внезапно, когда Эльвира ждала второго малыша. В последнем триместре у нее начались кровотечения и кровавая рвота. Женщине провели срочное кесарево, после чего отправили на лечение в Москву. Здесь-то молодая мама и столкнулась с проблемой — химиотерапию необходимо было сочетать с приемом дорогостоящих лекарств. На помощь пришел Фонд борьбы с лейкемией. На сайте организации открыли сбор средств и буквально за пару месяцев необходимая сумма была собрана.

В конце ноября после курса лечения Эльвира вернулась в Башкирию. Близкие женщины сообщают, что она чувствует себя хорошо.

Сама Эльвира рассказала о своем состоянии в Инстаграме.

- Как же приятно просто ходить по улице, хоть и по делам. Лежа в больнице ты очень сильно хочешь на «волю» (именно так я называла обычную жизнь, и не только я). А когда нас отпустили на перерыв домой и нужно было выходить из стерильности и изоляции, стало очень страшно. Страшно вдохнуть воздух, открыть дверь, пройти мимо чихающего человека, страшно есть, если быть откровенной до конца — страшно даже жить. Но жить хочется, как никогда, - написала она.

9 декабря Эльвира отправится на второй курс терапии. Женщина с оптимизмом ждет итогов лечения и благодарит всех, кто помог ей и поддержал.

- Не перестаю удивляться доброте людей. Спасибо вам большое, вы дали мне надежду на то, что жизнь продолжается. Курс только на полное выздоровление! - заключила Эльвира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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