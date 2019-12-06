2019-12-06T20:00:46+03:00
Общество

Жители Башкирии могут бесплатно обучиться цифровой экономике

В республике стартовал прием заявок
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: depositphoto.comфото: depositphoto.com
Изменить размер текста:

Жители Башкирии могут подать заявку на бесплатное обучение цифровой экономике. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития госуправления. Республика стала одним из четырех пилотных регионов, где можно подать заявки на получение персональных цифровых сертификатов.

– 5 тысяч человек – по тысяче из каждого региона – обучатся по программам дополнительного профессионального образования. Жители других регионов смогут подключиться к программе уже в следующем году, им выдадут более 30 тысяч цифровых сертификатов, – рассказала пресс-секретарь министерства Алевтина Даутова.

Обучение проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Житель Башкирии, получивший сертификат, сможет освоить компетенции по нескольким направлениям, в их числе искусственный интеллект, программирование, дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных, распределенные и облачные вычисления, технологии управления свойствами биологических объектов.

Выбрать направление можно самостоятельно или с помощью сотрудника регионального оператора, который поможет оценить востребованность той или иной области.

Заявку на участие принимаются на соответствующем сайте. Кандидатам предложат пройти онлайн-тестирование для оценки целей и мотивационных установок к обучению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какие компании в 2019 году заплатили больше всех налогов в казну Башкирии
Стало известно, зачем в деревню в Башкирии приехали певица Алсу и Ксения Собчак
В Башкирии на трассе в лобовом столкновении погибли три человека, среди жертв есть ребенок
Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в парке Победы в Уфе
В Башкирии в 2020 году подскочат тарифы на вывоз мусора
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение по шквалистому ветру
Сцену ГКЗ «Башкортостан» залило водой перед выступлением Юрия Шевчука
БашРТС: платежи за отопление в самые холодные месяцы зимы могут увеличиться
24-летний житель Башкирии продавал порно с детьми
Многодетная семья из Уфы участвует в конкурсе Андрея Малахова
В Башкирии построят современный логистический почтовый центр
МегаФон открыл первый Experiencestore в Москве
В Башкирии во время гастролей без вести пропал звукооператор популярного певца
Уфимцев удивил невозмутимый инспектор ГИБДД, взобравшийся на строительные леса
Купи квартиру – паркинг или кладовка в подарок
На мост в Уфе республиканская казна потратит 8,5 млрд рублей
«Включай уже!»: Хабиров поторопил мэра Уфы с запуском новогодней иллюминации
Власти Башкирии сообщили, когда вступит в силу ограничение на продажу алкоголя в новогодние праздники
Волонтеры рассказали о поисках пропавших в Уфе Артема Мазова и двоих его сыновей
Во встречном ДТП в Башкирии пострадали три человека
Радий Хабиров потерял позиции в рейтинге губернаторов
Один погиб, трое пострадали: в Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП с междугородним автобусом
«Несколько раз колол погнутой иглой»: уфимка пожаловалась на грубое отношение врача скорой помощи к ее больному ребенку
Мама малыша из Башкирии, которому собирали 45 миллионов на борьбу с СМА, рассказала о первых результатах лечения
Под Уфой в заброшенном саду нашли обмороженный труп