Жители Башкирии могут бесплатно обучиться цифровой экономике

СЕГОДНЯ 20:00 2019-12-06T20:00:46+03:00

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Жители Башкирии могут подать заявку на бесплатное обучение цифровой экономике. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития госуправления. Республика стала одним из четырех пилотных регионов, где можно подать заявки на получение персональных цифровых сертификатов.

– 5 тысяч человек – по тысяче из каждого региона – обучатся по программам дополнительного профессионального образования. Жители других регионов смогут подключиться к программе уже в следующем году, им выдадут более 30 тысяч цифровых сертификатов, – рассказала пресс-секретарь министерства Алевтина Даутова.

Обучение проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Житель Башкирии, получивший сертификат, сможет освоить компетенции по нескольким направлениям, в их числе искусственный интеллект, программирование, дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных, распределенные и облачные вычисления, технологии управления свойствами биологических объектов.

Выбрать направление можно самостоятельно или с помощью сотрудника регионального оператора, который поможет оценить востребованность той или иной области.

Заявку на участие принимаются на соответствующем сайте. Кандидатам предложат пройти онлайн-тестирование для оценки целей и мотивационных установок к обучению.

ИСТОЧНИК KP.RU