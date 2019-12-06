Жители Башкирии могут бесплатно обучиться цифровой экономике
Жители Башкирии могут подать заявку на бесплатное обучение цифровой экономике. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития госуправления. Республика стала одним из четырех пилотных регионов, где можно подать заявки на получение персональных цифровых сертификатов.
– 5 тысяч человек – по тысяче из каждого региона – обучатся по программам дополнительного профессионального образования. Жители других регионов смогут подключиться к программе уже в следующем году, им выдадут более 30 тысяч цифровых сертификатов, – рассказала пресс-секретарь министерства Алевтина Даутова.
Обучение проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Житель Башкирии, получивший сертификат, сможет освоить компетенции по нескольким направлениям, в их числе искусственный интеллект, программирование, дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных, распределенные и облачные вычисления, технологии управления свойствами биологических объектов.
Выбрать направление можно самостоятельно или с помощью сотрудника регионального оператора, который поможет оценить востребованность той или иной области.
Заявку на участие принимаются на соответствующем сайте. Кандидатам предложат пройти онлайн-тестирование для оценки целей и мотивационных установок к обучению.
ИСТОЧНИК KP.RU