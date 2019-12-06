2019-12-06T07:29:46+03:00
Общество

«Несколько раз колол погнутой иглой»: уфимка пожаловалась на грубое отношение врача скорой помощи к ее больному ребенку

Сейчас женщина собирается писать жалобу в минздрав и прокуратуру
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
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С грубым и непрофессиональным отношением врачей столкнулась недавно уфимка Тамара Шалагина. У ее пятилетнего сына, страдающего стенозом, случился очередной приступ удушья, и женщина решила вызвать скорую. Вот только приехавший фельдшер вел себя очень грубо и странно: заявил, что с таким заболеванием дети вообще не должны жить, расплакавшемуся ребенку посоветовал обратиться к психиатру и даже не смог сделать с первого раза обычный укол.

- Взял укол с погнутой иглой и начал колоть. Несколько раз так втыкал. Потом сказал: «Я не буду делать, все». Если бы не медсестра, то врач бы уехал. У него была жестокость к ребенку и ощущение своей безнаказанности, - передает ГТРК «Башкортостан» слова матери ребенка.

После случившегося Тамара решила пожаловаться на врача руководству городской скорой помощи и отправилась туда вместе с журналистами. Сам же фельдшер пришел на встречу вместе со своим юристом, вел себя неуважительно, пытался сорвать съемку. Руководство медучреждения заявило, что мама ребенка, очевидно, неправильно восприняла слова врача, и жизнь мальчику все же спасли, а также вскользь извинилось перед родителями Сережи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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