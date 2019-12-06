2019-12-06T06:32:32+03:00
Общество

«Мне стыдно за многое»: СМИ рассказали о "предсмертном письме" вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова

Однако многие пришли к выводу, что это обычная фейк-провокация
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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На днях ряд республиканских СМИ опубликовали содержание якобы найденного предсмертного письма умершего в мае от тяжелой болезни вице-премьера Артура Ахметханова. На небольшом листе формата А4 отпечатан текст, в котором Ахметханов признается – что ему стыдно за многие вещи: за поддержку многих известных, но нечестных людей, за невнимание к серьезным проблемам в структуре МВД, за «коррупционные издержки», за то, что многое не успел сказать и сделать – и просит за это прощения.

- Я планировал очень много полезного для родной республики, но не успеваю. Многое не успел сделать, многое не успел сказать. Очень сожалею об этом, - якобы пишет Ахметханов в своей последней записке.

Нашлись последние слова у умершего вице-премьера и для госуправленцев, которых он призвал «быть жесткими к подчиненным», и к силовикам – чтобы они были честными и благородными, и к обычным жителям республики – их он умоляет не молчать о коррупции и взятках и «начать борьбу против тех, кто просиживает в высоких постах и ничего не делает».

- Заставляйте качественно и самоотверженно работать каждого. Объединяйтесь, выступайте, активно участвуйте в мероприятиях общественного контроля, - призывает автор послания.

Вот только у многих возникло сомнение, что письмо действительно принадлежит авторству Ахметханова, и что это обычная подделка-провокация, ведь в послании указаны фамилии некоторых значимых личностей в Башкирии, которые выставляются в невыгодном свете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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