В Башкирии в пожаре погибла женщина, рядом нашли обгоревшего пострадавшего

СЕГОДНЯ 20:28 2019-12-05T20:28:09+03:00

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На месте пожара в Благовещенске обнаружили тело женщины, рядом находился обгоревший мужчина.

По данным МЧС республики, сигнал о горящем здании в садах по улице Красная мельница в Благовещенске поступил на пульт диспетчера в 17.26. На место немедленно выехала бригада пожарных.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело женщины. Неподалеку находился обгоревший мужчина, которого немедленно доставили в больницу.

Сейчас на месте пожара находится дознаватель МЧС, который устанавливает, из-за могло начаться возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU