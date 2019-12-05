2019-12-05T19:45:16+03:00
Общество

Молодым мамам из Башкирии предложат новую работу

Более семи тысяч женщин попадут в проект «Содействие занятости женщин»
Рустем АХУНОВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Более семи тысяч молодых мам из Башкирии смогут получить новую профессию в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин».

Программа продлится пять лет. Она рассчитана на женщин, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Продолжительность курса составляет три месяца. За этот срок молодая мама сможет получить востребованную на рынке профессию и повысить компетенции на рынке труда. Примечательно, что на протяжении обучения женщины смогут рассчитывать на стипендию.

Проект поможет мамам оставаться конкурентоспособными на рынке труда даже после декретного отпуска по ходу за ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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