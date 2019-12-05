2019-12-05T18:41:34+03:00
Происшествия

В Пермском крае по вине водителя из Уфы погибли четыре человека

Мужчина выехал на встречку там, где это было запрещено
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД по Пермскому краюфото: МВД по Пермскому краю
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В Осинском районе Пермского края по вине водителя из Уфы погибли четыре человека. О ДТП с летальным исходом сообщили в местном МВД.

Инцидент произошел вчера, 4 декабря, в 19:00. По трассе Оса-Чернушка за рулем Kia Rio следовал 43-летний уфимец. На седьмом километре автодороги он не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика. Чтобы избежать столкновения, водитель выехал на встречку в зоне запрещающего знака, где столкнулся с «Ладой Калина». От сильного лобового удара передние части обеих легковушек превратились в металлическое месиво.

фото: МВД по Пермскому краю

фото: МВД по Пермскому краю

В результате ДТП три человека погибли на месте, еще троих госпитализировали в больницу с различными травмами. Врачи не смогли спасти одного из пострадавших – он скончался на больничной койке. Уфимцу оказали разовую медицинскую помощь. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Мужчину арестовали и посетили в изолятор временного содержания.

фото: МВД по Пермскому краю

фото: МВД по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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