Жительнице Башкирии семь лет не выплачивали компенсацию за погибшего в армии сына
Жительница Стерлитамака на протяжении семи лет не получала денежную компенсацию за погибшего в армии сына. Ситуацию удалось переломить после вмешательства прокуратуры.
Надзорное ведомство по обращению женщины провела проверку в стерлитамакском филиале Республиканского центра социальной поддержки населения, которое должно было выплачивать ежемесячную денежную компенсацию. Она подлежала начислению еще семь лет назад, в январе 2012 года. Однако орган соцзащиты начал выплачивать деньги только с марта 2019.
Прокурор внес в адрес руководителя учреждения представление о выплате. В итоге женщине получила компенсацию в размере 712 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU