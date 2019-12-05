Жительнице Башкирии семь лет не выплачивали компенсацию за погибшего в армии сына

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-05T16:00:05+03:00

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Жительница Стерлитамака на протяжении семи лет не получала денежную компенсацию за погибшего в армии сына. Ситуацию удалось переломить после вмешательства прокуратуры.

Надзорное ведомство по обращению женщины провела проверку в стерлитамакском филиале Республиканского центра социальной поддержки населения, которое должно было выплачивать ежемесячную денежную компенсацию. Она подлежала начислению еще семь лет назад, в январе 2012 года. Однако орган соцзащиты начал выплачивать деньги только с марта 2019.

Прокурор внес в адрес руководителя учреждения представление о выплате. В итоге женщине получила компенсацию в размере 712 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU