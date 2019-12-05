2019-12-05T16:00:05+03:00
Общество

Жительнице Башкирии семь лет не выплачивали компенсацию за погибшего в армии сына

После вмешательства прокуратуры женщина получила 712 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
После представления прокуратуры женщине выплатили почти миллион рублейПосле представления прокуратуры женщине выплатили почти миллион рублей
Изменить размер текста:

Жительница Стерлитамака на протяжении семи лет не получала денежную компенсацию за погибшего в армии сына. Ситуацию удалось переломить после вмешательства прокуратуры.

Надзорное ведомство по обращению женщины провела проверку в стерлитамакском филиале Республиканского центра социальной поддержки населения, которое должно было выплачивать ежемесячную денежную компенсацию. Она подлежала начислению еще семь лет назад, в январе 2012 года. Однако орган соцзащиты начал выплачивать деньги только с марта 2019.

Прокурор внес в адрес руководителя учреждения представление о выплате. В итоге женщине получила компенсацию в размере 712 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 900 жителей деревень Башкирии на протяжении трех лет не могут доехать до Уфы и райцентра
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
«Водитель скончался, пассажирка в тяжелом состоянии»: подробности ДТП в Уфе с пассажирским автобусом
Лучший Новый год – дома!
В Уфе трехлетняя девочка надела кольцо и едва не лишилась пальца
На подъезде к Уфе в аварию попал междугородний автобус с пассажирами
В Уфе начались публичные слушания по проекту городского бюджета
Парламент Башкирии введет новые штрафы для автомобилистов
«Никто не гарантирует того, что будет завтра»: стало известно состояние пострадавших в пожаре в уфимском депо
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за резкой перемены погоды
В Башкирии поставили первую пиксельную елку
Отключения, уголовные дела и испорченная кредитная история – что грозит должникам БашРТС?
Московская «Гранель» хочет застроить в Уфе территорию санатория «Зеленая роща»