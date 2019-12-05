2019-12-05T15:29:01+03:00
Происшествия

«Водитель скончался, пассажирка в тяжелом состоянии»: подробности ДТП в Уфе с пассажирским автобусом

Ранее сообщалось, что травмы в легковушке получили только пассажиры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфафото: ГИБДД Уфа
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ДТП, которое произошло на западном обходе Уфы, переквалифицировалось в смертельное. Напомним, сегодня, 5 декабря, на автодороге столкнулись междугородний пассажирский Ford и легковая Cherry. Микроавтобус следовал по маршруту Благовещенск-Уфа.

Ранее в пресс-службе ГИБДД сообщили, что помощь медиков понадобилась только двоим пассажирам из легковушки и водителю микроавтобуса. Теперь, как выяснилось, от полученных повреждений скончался автомобилист из Cherry. За жизнь его пассажирки сейчас борются в больнице, она находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия продолжают работать полицейские и другие службы. ГИБДД проводит проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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