На подъезде к Уфе в аварию попал междугородний автобус с пассажирами
Сегодня, 5 декабря, в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Башавтотранса». Оперативную информацию передали в пресс-службе региональной ГИБДД.
Аварий случилась в третьем часу дня на западном обходе города. На трассе столкнулись пассажирский междугородний автобус Ford, следовавший по маршруту Благовещенск-Уфа», и легковой автомобиль Cherry. После столкновения вторую машины выбросило с трассы в кювет.
фото: ГИБДД РБ
Помощь медиков понадобилась двоим пассажирам из легковушки и водителю микроавтобуса. На месте происшествия работают полицейские и другие службы.
Напомним, на днях власти республики начали активно бороться с нелегальными перевозчиками, осуществляющими междугородние поездки. В частности, мэр Уфы Ульфат Мустафин поручил провести совместный рейд МВД и ГИБДД по местам, где таксисты собирают попутчиков. Проблема всерьез озаботила чиновников после того как в Челябинской области в ДТП погибли двое мужчин из Сибая. Они воспользовались сервисом BlaBlaCar.
ИСТОЧНИК KP.RU