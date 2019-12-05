На подъезде к Уфе в аварию попал междугородний автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-05T14:35:07+03:00

На месте происшествия работают полицейские и другие службы

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Сегодня, 5 декабря, в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Башавтотранса». Оперативную информацию передали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Аварий случилась в третьем часу дня на западном обходе города. На трассе столкнулись пассажирский междугородний автобус Ford, следовавший по маршруту Благовещенск-Уфа», и легковой автомобиль Cherry. После столкновения вторую машины выбросило с трассы в кювет.

фото: ГИБДД РБ

Помощь медиков понадобилась двоим пассажирам из легковушки и водителю микроавтобуса. На месте происшествия работают полицейские и другие службы.

Напомним, на днях власти республики начали активно бороться с нелегальными перевозчиками, осуществляющими междугородние поездки. В частности, мэр Уфы Ульфат Мустафин поручил провести совместный рейд МВД и ГИБДД по местам, где таксисты собирают попутчиков. Проблема всерьез озаботила чиновников после того как в Челябинской области в ДТП погибли двое мужчин из Сибая. Они воспользовались сервисом BlaBlaCar.

ИСТОЧНИК KP.RU