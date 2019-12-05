2019-12-05T13:36:46+03:00
Общество

Парламент Башкирии введет новые штрафы для автомобилистов

Водителям, припарковавшим машину на мусорной площадке, придется заплатить
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Граждан за парковку у мусорок ждет штраф от одной до двух тысяч рублейГраждан за парковку у мусорок ждет штраф от одной до двух тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Парламент Башкирии готовит для автомобилистов новый штраф. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.

Санкции ожидают водителей, припарковавшихся на мусорных площадках, непосредственно перед ними или перед входами в помещения мусороприемных камер. Соответствующий проект закона депутаты регионального парламента рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

– Мера нацелена на решение давно назревшей проблемы, которая усугубляется с каждым годом, – прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев. – Контейнерные площадки в жилых кварталах зачастую оказываются перегороженными автомобилями. Тем самым парализуется деятельность служб, занимающихся вывозом коммунальных отходов.

Таким же образом, по словам Толкачева, обстоит дело с подъездами к мусороприемным камерам жилых домов. Из-за припаркованных машин спецмашины не могут забрать отходы. Сначала власти боролись с проблемой предупреждающими надписями, однако на водителей мера не подействовала. Тем временем в госсобрание неоднократно обращались с просьбой решить вопрос жильцы, управляющие компании и предприятия, занимающиеся вывозом мусора.

– Невозможность полноценного обслуживания контейнерных площадок и мусоропроводов не только наносит экономический ущерб, но и неблагоприятно сказывается на экологической обстановке, – отметил Толкачев. – Отходы не вывозятся своевременно, накапливаются, вредно воздействуют на здоровье людей и окружающую среду.

Согласно законопроекту, штрафы за парковку на контейнерных площадках, а также возле них и подъездов к мусоропроводам, составит от одной до двух тысяч рублей для граждан, от пяти до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тысяч рублей для юрлиц.

– За повторное нарушение штрафы для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц – от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, – добавили в пресс-службе парламента.

Мера обойдет автомобили служб, которые занимаются эксплуатации и содержанием контейнерных площадок или выполняют аварийные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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