2019-12-05T12:52:14+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за резкой перемены погоды

В ближайшие сутки в республике сильно испортится погода
Павел КРАЙНОВ
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Республику накроет сильный ветер и снег с дождемРеспублику накроет сильный ветер и снег с дождемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в ближайшие сутки, с 20 часов 5 декабря до 20 часов 6 декабря, в республике резко изменится погода. Как передает экстренное ведомство со ссылкой на метеорологов, местами в регионе прогнозируется снег, переходящий в мокрый снег, дождь со снегом, местами метель, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На автомобильных дорогах также прогнозируются неблагоприятные условия - снежные заносы, снежный накат, гололедица.

В ближайшие сутки также прогнозируется усиление ветра. Местами порывы будут достигать 18-23 метров в секунду.

В Уфе погода также испортится. Синоптики сообщают, что в башкирской столице в ближайшие сутки пойдет снег, переходящий в мокрый снег и в дождь со снегом. Местами в городе будет метель, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер в Уфе будет юго-западного направления, 9-14 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6,-8°, днем около 0°, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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