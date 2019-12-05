2019-12-05T11:47:53+03:00
Общество

Московская «Гранель» хочет застроить в Уфе территорию санатория «Зеленая роща»

Президент компании направил письмо мэру города
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: sanatoria.ruфото: sanatoria.ru
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Девелоперская строительная компания «Гранель», которая связана с семьей первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, собирается выйти на уфимский рынок.

Фирму заинтересовала территория санатория «Зеленая роща». Президент «Гранель» Ильшат Нигматуллин обратился к мэру города Ульфату Мустафину и его заму по архитектуре Аскату Хайруллину с предложением отстроить новое здание здравницы и реорганизовать ее территорию под строительство жилья площадью 300 кв. км, а также коммерческих и социальных объектов. Копия письма была опубликована в издании «Правда ПФО».

Нигматуллин попросил городские власти оформить дорожную карту реорганизации территории за срок не более полутора месяцев. Бизнесмен заметил, что деятельность самого санатория во время реализации масштабного проекта приостановлена, не будет. Снос старых строений начнется только после ввода в эксплуатацию нового здания санатория. Помимо этого, застройщик попросил назначить ответственного из администрации города по подготовке необходимых документов для оформления.

Как пояснили в «Правде ПФО», в разное время активы ГК «Гранель» официально принадлежали либо Андрею Назарову, либо членами его семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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