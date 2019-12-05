2019-12-05T11:13:04+03:00
Общество

Стала известна судьба 13-летнего подростка, который неделю назад не вернулся домой из школы

О прекращении поисков рассказали волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Юношу нашли полицейскиеЮношу нашли полицейские
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В Иглино прекратили поиски 13-летнего Никиты Г.. Напомним, юноша пропал еще на прошлой неделе 27 ноября, когда возвращался со школы. Накануне его начали искать волонтеры организации «РОО-Поиск детей». Активисты попросили сельчан осмотреть подъезды.

Сегодня, 5 декабря, стало известно, что школьника удалось найти. По сообщению представителей поисковой организации, его обнаружили сотрудники полиции. Где все это время пропадал Никита и как на него вышли правоохранители, не уточняется. После беседы с полицейскими подростка отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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