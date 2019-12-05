Жителя Башкирии отказались принять на работу, потому что он мужчина
Жителю города Салавата отказали в приеме на работу, потому что он мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе Ишимбайской межрайонной прокуратуры.
Все произошло в августе текущего года. Центр занятости отправил мужчину устраиваться курьером в отдел «Почты России». Однако там его отказались принимать на работу. Начальница структурного подразделения заявил, что эта должность предназначена только кандидатов только женского пола.
После отказа горожанин пошел жаловаться в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и нашло нарушение трудового законодательства – работодатель не имел права не заключать договор по половому признаку.
Начальнику структурного подразделения привлекли к административной ответственности и оштрафовали на две тысяч рублей. Помимо этого, в адрес предприятия прокуратура внесла представление. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU