2019-12-05T10:54:09+03:00
Общество

Жителя Башкирии отказались принять на работу, потому что он мужчина

Нетрудоустроенный гражданин пошел жаловаться в прокуратуру
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину не приняли на работу в "Почте России" по половому признакуМужчину не приняли на работу в "Почте России" по половому признакуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Жителю города Салавата отказали в приеме на работу, потому что он мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе Ишимбайской межрайонной прокуратуры.

Все произошло в августе текущего года. Центр занятости отправил мужчину устраиваться курьером в отдел «Почты России». Однако там его отказались принимать на работу. Начальница структурного подразделения заявил, что эта должность предназначена только кандидатов только женского пола.

После отказа горожанин пошел жаловаться в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и нашло нарушение трудового законодательства – работодатель не имел права не заключать договор по половому признаку.

Начальнику структурного подразделения привлекли к административной ответственности и оштрафовали на две тысяч рублей. Помимо этого, в адрес предприятия прокуратура внесла представление. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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