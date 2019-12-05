2019-12-05T10:16:43+03:00
Общество

«Как же вам спится после этого, сволочи?»: в Башкирии бойцовскую собаку обрекли на смерть в заброшенных садах

Несчастного пса приютили зоозащитники
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Башкирии бойцовскую собаку вывезли за город и выбросили в заброшенных садах. Об очередном случае халатности и жестокости со стороны хозяев домашних животных рассказала зоозащитница Елена Жданова.

– Девочку, выброшенная на смерть в заброшенных садах в 40 км от Ишимбая, у меня, – написала 12 ноября Жданова. – Собака появилась там около двух недель назад. Явно домашняя, ухоженная. Видно, что привезли подальше от дома и выбросили чтоб не вернулась. Как же вам спится после этого, сволочи?

В тот же день Наташу – именно так назвала собаку временная хозяйка – перевезли в Уфу и стерилизовали. По словам зоозащитницы, животное после предательства «не потеряла веру в людей» и ведет себя ласково.

Поиски нового дома для пса заняли примерно две недели. Наташу согласились принять хозяева в столице Башкирии. «Погибающая, выброшенная хозяевами на верную смерть, нашла свою любящую семью», – написала Жданова на своей странице ВКонтакте. К посту женщина прикрепила видеозапись, на которой Наташа вне себя от счастья носится по всей комнате.

Бойцовской собаке нашли новый дом //5.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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