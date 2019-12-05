2019-12-05T09:31:06+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил Башдрамтеатр со столетним юбилеем

Президент России пожелал успехов и всего наилучшего творческому составу театра
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

Накануне, 4 декабря, в республике отпраздновали столетний юбилей Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. К поздравлениям присоединился и президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил глубокую символичность того, что вековой юбилей учреждение культуры отмечает именно в 2019 году, который объявлен в стране Годом театра.

– За прошедшее время старейший государственный театр Башкирии стал крупным общественным, просветительским центром, внёс выдающийся вклад в сохранение богатого исторического, духовного наследия народов Республики Башкортостан, в развитие нашей многонациональной культуры, – написал в послании российский лидер.

Путин пожелал «успехов и всего наилучшего» артистам, режиссерам и художникам театра, «которые радуют зрителей насыщенным разнообразных репертуаром и активно участвуют в масштабных театральных фестивалях».

фото: kremlin.ru

фото: kremlin.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Как же вам спится после этого, сволочи?»: в Башкирии бойцовскую собаку обрекли на смерть в заброшенных садах
Компания «БашРТС» дарит планшеты добросовестным плательщикам
Маленькую девочку с необычной внешностью из Башкирии отказались оперировать в Израиле из-за новых диагнозов
Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам
Глава СК Башкирии назвал три основные версии пропажи Артема Мазова и двух его сыновей
Общественники оценили крупнейший в Башкирии мусоросортировочный комплекс
В Башкирии 13-летний школьник не вернулся домой из школы
В столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали три человека
В Уфе осудили женщину, которая зарезала своего мужа
Следователи Башкирии проверят, почему «Уфанефтемаш» задолжало сотрудникам 12 млн рублей
Сегодня в Уфе проходят массовые проверки водителей
Власти Уфы установили цены на эвакуацию брошенных машин
После пожара в железнодорожном депо Уфы возбудили уголовное дело
В Калтасинском районе Башкирии построят школу искусств
В Башкирии осталось только одно госучреждение, помогающее бездомным
Стала известна личность 15-летней девушки из Башкирии, которая забеременела после изнасилования
Глава Башкирии утвердил расценки на использование снегоходов в парке «Иремель»