Владимир Путин поздравил Башдрамтеатр со столетним юбилеем

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-05T09:31:06+03:00

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Накануне, 4 декабря, в республике отпраздновали столетний юбилей Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. К поздравлениям присоединился и президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил глубокую символичность того, что вековой юбилей учреждение культуры отмечает именно в 2019 году, который объявлен в стране Годом театра.

– За прошедшее время старейший государственный театр Башкирии стал крупным общественным, просветительским центром, внёс выдающийся вклад в сохранение богатого исторического, духовного наследия народов Республики Башкортостан, в развитие нашей многонациональной культуры, – написал в послании российский лидер.

Путин пожелал «успехов и всего наилучшего» артистам, режиссерам и художникам театра, «которые радуют зрителей насыщенным разнообразных репертуаром и активно участвуют в масштабных театральных фестивалях».

фото: kremlin.ru

ИСТОЧНИК KP.RU