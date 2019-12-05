2019-12-05T08:50:47+03:00
Экономика

Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам

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У «БКС Брокер» и БКС Банка стартовала новая акция «Бонус для Брокера». Клиенты, совершавшие операции через счет, смогут вернуть брокерскую комиссию. В течение трех месяцев с момента открытия счета она будет конвертироваться в бонусы на банковскую карту банка.

Сумма будет равнозначной брокерской комиссии за совершение сделок на фондовом рынке. Средства поступят на бонусный счет не позднее 25 числа каждого месяца. Ограничений по сумме -- нет.

- Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 2019 года открыть брокерский счет в компании, внести на него не менее 100 000 рублей, затем оформить банковскую карту Банка, по которой в дальнейшем осуществлять транзакции, - пояснила директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Можно сделать выбор из четырех карт: бесплатной, премиальной – «Брокер PRO», карт для путешественников: «MORE» и «MORE Prime», а также приобрести пакеты услуг «Премьер Базовый» и «Премьер Расширенный». В дальнейшем, все бонусы можно конвертировать в деньги, каждый бонус равен одному рублю.

Узнать подробнее об акции и выбрать карту можно на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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