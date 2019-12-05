В Башкирии 13-летний школьник не вернулся домой из школы
В селе Иглино добровольцы и полицейские ищут 13-летнего Никиту Гизетдинова, который пропал еще 27 ноября. Подросток не вернулся из школы домой и все это время может скрываться. Волонтеры РОО «Поиск детей» просят всех жителей Иглино осмотреть подъезды – нет ли там пропавшего.
Приметы: рост 165 см, крупного телосложения, волосы темные;
Был одет в черную куртку, светлую водолазку, черное трико и черную шапку.
Если вам известно о его месте нахождения, просьба сообщить по телефонам: полиция 02 (для стационарных) или 020 (для мобильных), 8-927-969-19, 8-917-383-56-87.
ИСТОЧНИК KP.RU