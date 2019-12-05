2019-12-05T07:26:18+03:00
Общество

В Башкирии 13-летний школьник не вернулся домой из школы

Сейчас его ищут волонтеры и полиция
Эльвина АПАРИНА
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Был одет в черную куртку, светлую водолазку, черное трико и черную шапку.Был одет в черную куртку, светлую водолазку, черное трико и черную шапку.
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В селе Иглино добровольцы и полицейские ищут 13-летнего Никиту Гизетдинова, который пропал еще 27 ноября. Подросток не вернулся из школы домой и все это время может скрываться. Волонтеры РОО «Поиск детей» просят всех жителей Иглино осмотреть подъезды – нет ли там пропавшего.

Приметы: рост 165 см, крупного телосложения, волосы темные;

Был одет в черную куртку, светлую водолазку, черное трико и черную шапку.

Если вам известно о его месте нахождения, просьба сообщить по телефонам: полиция 02 (для стационарных) или 020 (для мобильных), 8-927-969-19, 8-917-383-56-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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