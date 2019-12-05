В столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали три человека

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-05T07:18:30+03:00

Удар был довольно сильный, и в аварии пострадали три человека: два пассажира «Хендай» и один «Лады».

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Около 20 часов 4 декабря в Белорецком районе Башкирии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Хендай Солярис», за рулем которого был 31-летний житель села Инзер, и встречная «Лада», которой также управлял местный житель. Удар был довольно сильный, и в аварии пострадали три человека: два пассажира «Хендай» и один «Лады».

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла на участке с небольшим поворотом, возможно, причиной стало несоответствие выбранной скорости дорожным условиям одним из водителей. По данному факту начато разбирательство.

За минувшие сутки в 10 ДТП пострадали 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU