2019-12-05T07:18:30+03:00
Происшествия

В столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали три человека

ДТП случилось в Белорецком районе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Удар был довольно сильный, и в аварии пострадали три человека: два пассажира «Хендай» и один «Лады».Удар был довольно сильный, и в аварии пострадали три человека: два пассажира «Хендай» и один «Лады».
Изменить размер текста:

Около 20 часов 4 декабря в Белорецком районе Башкирии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Хендай Солярис», за рулем которого был 31-летний житель села Инзер, и встречная «Лада», которой также управлял местный житель. Удар был довольно сильный, и в аварии пострадали три человека: два пассажира «Хендай» и один «Лады».

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла на участке с небольшим поворотом, возможно, причиной стало несоответствие выбранной скорости дорожным условиям одним из водителей. По данному факту начато разбирательство.

За минувшие сутки в 10 ДТП пострадали 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Башкирии отказались принять на работу, потому что он мужчина
«Как же вам спится после этого, сволочи?»: в Башкирии бойцовскую собаку обрекли на смерть в заброшенных садах
Компания «БашРТС» дарит планшеты добросовестным плательщикам
Владимир Путин поздравил Башдрамтеатр со столетним юбилеем
Маленькую девочку с необычной внешностью из Башкирии отказались оперировать в Израиле из-за новых диагнозов
Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам
Глава СК Башкирии назвал три основные версии пропажи Артема Мазова и двух его сыновей
Общественники оценили крупнейший в Башкирии мусоросортировочный комплекс
В Башкирии 13-летний школьник не вернулся домой из школы
В Уфе осудили женщину, которая зарезала своего мужа
Следователи Башкирии проверят, почему «Уфанефтемаш» задолжало сотрудникам 12 млн рублей
Сегодня в Уфе проходят массовые проверки водителей
Власти Уфы установили цены на эвакуацию брошенных машин
После пожара в железнодорожном депо Уфы возбудили уголовное дело
В Калтасинском районе Башкирии построят школу искусств
В Башкирии осталось только одно госучреждение, помогающее бездомным
Стала известна личность 15-летней девушки из Башкирии, которая забеременела после изнасилования
Глава Башкирии утвердил расценки на использование снегоходов в парке «Иремель»