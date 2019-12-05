Следователи Башкирии проверят, почему «Уфанефтемаш» задолжало сотрудникам 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:53 2019-12-05T06:53:25+03:00

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В Уфе проводится проверка по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Уфанефтемаш». Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По предварительным данным, руководство предприятия не выплачивало в полном объеме заработную плату 121 работнику. Сотрудники работали вахтовым методом – ездили в обособленное подразделение, расположенное в городе Большой камень в Приморском крае. Сумма задолженности составила более 2,1 млн рублей.

После начатой проверки предприятие выплатило более 1,9 млн рублей своим рабочим.

В данный момент следователями изъяты документы бухгалтерской и кадровой отчетности предприятия, опрашиваются работники предприятия, назначена финансово-экономическая судебная экспертиза с целью установления точного периода и размера задолженности.

Напомним, что инцидент прокомментировал и Радий Хабиров.

Руководитель региона написал, что Гострудинспекция и Минтруда уже начали проверку предприятия. Сотрудники ведомства инспектируют фирму со вчерашнего дня и уже выявили нарушения финансовой дисциплины.

–…люди месяцами не получают заработанное. А трудятся тяжело, работают на судостроительном комплексе. У многих ипотека, молодых пап ждут дома дети и жёны. Теперь у них даже денег нет на обратный билет. Ищем возможности помочь. И - я лично прослежу, чтобы руководители предприятия, допустившие такую несправедливость, понесли ответственность в соответствии с законодательством, – заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU