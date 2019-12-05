Сегодня в Уфе проходят массовые проверки водителей
Сегодня утром, 5 декабря, в столице Башкирии проходят массовые проверки водителей. Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, они направлены на пресечение нарушений ПДД. Дорожная полиция будет проверять документы и состояние водителей, особое внимание будет уделено любителям выпить за рулем.
- Водители! Перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов, - предупредили в ГИБДД.
Напомним, что в Уфе также ведутся рейды ГИБДД по проверке технического состояния транспорта, который осуществляет междугородние пассажирские перевозки не только автобусами, но и автомобилями.
ИСТОЧНИК KP.RU