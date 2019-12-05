2019-12-05T06:35:58+03:00
Общество

Сегодня в Уфе проходят массовые проверки водителей

Они направлены на пресечение нарушений ПДД
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня утром, 5 декабря, в столице Башкирии проходят массовые проверки водителей. Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, они направлены на пресечение нарушений ПДД. Дорожная полиция будет проверять документы и состояние водителей, особое внимание будет уделено любителям выпить за рулем.

- Водители! Перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов, - предупредили в ГИБДД.

Напомним, что в Уфе также ведутся рейды ГИБДД по проверке технического состояния транспорта, который осуществляет междугородние пассажирские перевозки не только автобусами, но и автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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