Установлена личность девушки, которая погибла в Уфе, когда ловила попутку

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-03T17:30:31+03:00

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Стала известна личность девушки, которая в районе полуночи 1 декабря в уфимской Черниковке попала под колеса автомобиля. Как ранее сообщала «Комсомолка», смертельная авария произошла напротив дома номер 19 по улице Машиностроителей. 22-летний водитель за рулем «Тойоты Королла» насмерть сбил девушку. Она получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте ДТП. Со слов автомобилиста, она лежала на проезжей части.

Сотрудники ГИБДД больше суток устанавливали личность погибшей. Ею оказалась 25-летняя Екатерина Ш. Девушка недавно переехала в Уфу и снимала квартиру в северной части города. Что произошло в тот злополучный день, и почему она бросалась на автомобили в надежде поймать попутку, остается загадкой.

Все подробности аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Также известно, что водитель был лишен права управления транспортным средством еще 2015 году. Тогда он передал свой автомобиль пьяному человеку.

Со слов автомобилиста, она лежала на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU