В уфимском жд-депо загорелся тепловоз: пострадали двое мужчин
Сегодня днем, 3 декабря, в здании уфимского железнодорожного депо загорелся тепловоз. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера аварийной службы в 12:23. На место происшествия были направлены силы и средства 22-го отрада противопожарной службы: 10 единиц техники и 28 человек личного состава. По прибытии спасателей полыхал тепловоз и горела обшивка здания депо.
фото: МЧС РБ
На тушение было подано три пожарных ствола. Огонь на тепловозе удалось подавить в 12:54, а полностью ликвидировать горение в здании в 13:51. Известно о двух пострадавших мужчина – по всей видимости, работниках депо. Их доставили для осмотра в больницу. О причинах пожара пока не сообщается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Башкирии.
фото: МЧС РБ
ИСТОЧНИК KP.RU