2019-12-03T12:35:49+03:00
Происшествия

В уфимском жд-депо загорелся тепловоз: пострадали двое мужчин

Огонь перешел на обшивку стены здания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 3 декабря, в здании уфимского железнодорожного депо загорелся тепловоз. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера аварийной службы в 12:23. На место происшествия были направлены силы и средства 22-го отрада противопожарной службы: 10 единиц техники и 28 человек личного состава. По прибытии спасателей полыхал тепловоз и горела обшивка здания депо.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

На тушение было подано три пожарных ствола. Огонь на тепловозе удалось подавить в 12:54, а полностью ликвидировать горение в здании в 13:51. Известно о двух пострадавших мужчина – по всей видимости, работниках депо. Их доставили для осмотра в больницу. О причинах пожара пока не сообщается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Башкирии.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ТЕЛЕКАНАЛ БСТ ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ «УФА. ЖИВОЕ»
340 пассажиров более 30 часов не могут вылететь из Китая в Уфу
«Я больше не могу терпеть»: онкобольной мужчина угрожал покончить с собой у здания Минздрава Башкирии
Не справляетесь – освободите место: мэр Уфы раскритиковал глав районов за провал с уборкой снега
45-летний мужчина из Уфы погубил собственного сына
«Салават Юлаев» терпит четвертое поражение подряд
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии 15-летняя девушка забеременела после изнасилования
В УГНТУ прошел Всероссийский кейс-турнир
Главный уфимский пожарный ушел в отставку
Молодого уфимца до смерти избили прямо у торгового центра
В Башкирии в ДТП с лошадью пострадали четыре человека
«Ребенок несколько часов ревел»: в Башкирии посреди учебного года закрыли школу, не оповестив родителей
3000 человек открыли накопительные вклады в Банке УРАЛСИБ в рамках программы «Жилищные строительные сбережения»
В Башкирии троих школьников застукали за опасными играми
В Башкирии за год снизилось количество смертельных аварий на дорогах
В Уфе задержали главаря секты, адепта которой подозревают в убийстве девятилетнего сына
В Уфе посреди ночи рухнул жилой дом
После ДТП в Башкирии у погибшей многодетной матери и пенсионерки украли деньги и золотые серьги
Между Уфой и Казанью возобновят прямое жд-сообщение
В Башкирии в аварии на трассе пострадали пять человек, включая пятимесячного малыша
«Иначе так и будем терять людей»: Радий Хабиров поручил проверить работу нелегальных такси в Башкирии
В Уфе мужчина разбился, упав с высоты 13 этажа
На автовокзале в Салавате загорелся новый автобус «Башавтотранса» с людьми в салоне
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Жительница Башкирии 12 часов переводила жулику 2,5 миллиона рублей