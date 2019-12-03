В уфимском жд-депо загорелся тепловоз: пострадали двое мужчин

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-03T12:35:49+03:00

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Сегодня днем, 3 декабря, в здании уфимского железнодорожного депо загорелся тепловоз. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера аварийной службы в 12:23. На место происшествия были направлены силы и средства 22-го отрада противопожарной службы: 10 единиц техники и 28 человек личного состава. По прибытии спасателей полыхал тепловоз и горела обшивка здания депо.

фото: МЧС РБ

На тушение было подано три пожарных ствола. Огонь на тепловозе удалось подавить в 12:54, а полностью ликвидировать горение в здании в 13:51. Известно о двух пострадавших мужчина – по всей видимости, работниках депо. Их доставили для осмотра в больницу. О причинах пожара пока не сообщается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Башкирии.

фото: МЧС РБ

ИСТОЧНИК KP.RU