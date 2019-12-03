2019-12-03T10:46:16+03:00
Происшествия

45-летний мужчина из Уфы погубил собственного сына

Пьяный мужчина разогнал свой автомобиль и врезался в дерево
Яна БАЗЕКИНА
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В тот вечер Камиль приехал в гости к отцу, по которому очень скучал после развода родителейВ тот вечер Камиль приехал в гости к отцу, по которому очень скучал после развода родителей
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В Уфе закончилось расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Нижегородки, по чьей вине в аварии погиб его семилетний сын. Напомним, что трагедия произошла вечером 9 сентября на улице Благоварская. Мужчина пригласил к себе в гости своего сына-первоклассника, а потом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить в магазин за добавкой и взял с собой ребенка. В какой-то момент водитель превысил скорость, после чего не справился с управлением и врезался в дерево. Сам мужчина отделался переломом носа, а семилетний Камиль (имя изменено – ред.), который на переднем пассажирском кресле, получил серьезную черепно-мозговую травму и скончался до приезда врачей.

Водитель разогнал машину до 85 км/ч и врезался в дерево

Водитель разогнал машину до 85 км/ч и врезался в дерево

Если бы отец хотя бы пристегнул ребенка ремнем безопасности, трагедии удалось бы избежать. Как рассказывают друзья семьи, мужчина даже не пришел на похороны и не попросил прощения у убитой горем бывшей жены.

- Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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